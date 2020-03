Directivo de Lazio: "La Juve quiere ganar el título sin jugar para dedicarse a la Champions"

Con la crisis del coronavirus en todo el mundo y que ha significado la suspensión del fútbol, en la Serie A se plantea la posible culminación del torneo, que tendría como campeón a la Juventus, ya que se mantiene como líder.

Esta noticia no cayó bien para algunos equipos de la competición como la Lazio, cuyo directivo de Comunicación expresó su fastidio. "Quieren ganar el 'Scudetto' de oficio para dedicarse directamente a la Champions", declaró Arturo Diaconale.

El directivo italiano siente que la Serie A se debería ganar dentro de la cancha. "La polémica para explicar el interés de la Lazio en terminar la temporada de forma regular no nace de la pretensión de ganar el título en los despachos. Tenemos la esperanza de conquistarlo en el campo".

Así mismo, Diaconale consideró válida la postura de la Lazio en terminar el torneo de la mejor manera. "Este interés tiene la misma legitimidad que el de aquellos que desean cancelar el campeonato actual o ganar el título de oficio y poder dedicarse solo a la Liga de Campeones o evitar un descenso ruinoso".

Además, el dirigente no tuvo reparos en criticar al ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, quien no sería del todo consciente sobre la trascendencia del "deporte rey" en su nación. "No conoce el papel del fútbol en la economía y el imaginario colectivo de este país".

Actualmente, la Juventus se ubica en el primer lugar del torneo italiano con 63 puntos, mientras que las "águilas" se encuentra en la segunda casilla a tan solo un punto de distancia. Ambos equipos son los firmes candidatos a llevarse el 'Scudetto'.