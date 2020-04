Juventus y los tres escenarios que planea para el futuro de Cristiano Ronaldo

Los grandes clubes del “Viejo Continente” se han visto perjudicados por la crisis económica que provocó el brote del coronavirus y obligados a tomar drásticas medidas para evitar sufrir mayores pérdidas monetarias.

Bajo ese escenario, la Juventus fue uno de los primeros equipos que acordó una reducción salarial con sus jugadores y ahora vienen analizando la situación de su estrella Cristiano Ronaldo.

El portugués no solamente es el futbolista mejor pagado de la plantilla con 34 millones de dólares, también lo es de toda la Serie A, y por diferencia. Su sueldo, hoy en día, genera una preocupación mayúscula a la cúpula “bianconeri” ya que al no tener los ingresos regulares de antaño no pueden hacerse cargo.

Por ello, la Juventus ha planteado tres posibles escenarios como solución: el primero –y más radical– es el de vender a Cristiano Ronaldo por un monto de 76 millones de “cocos”. El segundo es que cumpla los dos años de contrato que le restan y dejarlo marchar. ¿Y el tercero? Alargar su vínculo contractual por una temporada más pero reduciéndole considerablemente el salario.

EL DATO

Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus procedente del Real Madrid a cambio de 115 millones de dólares.