Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 1 de abril de 2020

Partidos de hoy miércoles 1 de abril, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Primera división de Managua vs Real Estelí Diriangén vs Walter Ferreti Amistosos de clubes internacionales ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 1 DE ABRIL

12.00 horas Rydboholms SK vs Ulricehamns - Amistosos internacionales

12.00 horas Sandsbro vs Wexio

12.30 horas Sodertalje FF vs Assyriska

13.00 horas Kungsangens vs Lidingo

13.15 horas Sollentuna vs Farsta

16.00 horas Chinandega vs Juventus Managua - Liga de Nicaragua

16.00 horas Las Sabanas vs Real Madriz

17.00 horas Ocotal vs Jalapa

19.00 horas Diriangén vs Walter Ferretti

20.00 horas Managua vs Real Estelí



AMISTOSOS DE CLUBES

Los clubes de siguen preparando a pesar del coronavirus. En Suecia, los equipos no quieren perder el ritmo, teniendo en cuenta que sus torneos se desarrollan en año calendario, por lo que disputan algunos partidos amistosos. Revisa la lista completa.



LIGA DE NICARAGUA

La Liga de Nicaragua sigue en marcha con la fecha 13 del Torneo Clausura. El líder es Managua, que tendrá un duelo crucial por la punta ante Real Estelí, al que supera por dos puntos (28 y 26 unidades). Otro de los duelos atractivos los protagonizarán Diriangén vs Walter Ferreti (3° y 4°), que esperan suman para acercarse a lo más alto.



LIGA DE NICARAGUA SUB-20

Al igual que la Liga absoluta de Nicaragua, las categorías inferiores también tienen acción. Los encuentros entre los equipos Sub-20 se realizarán horas antes de que la plantilla principal haga su presentanción.