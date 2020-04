Coronavirus: Hinchas protestan para que la Liga de Bielorrusia se detenga [VIDEO]

La crisis por el coronavirus obligó a toda Europa a detener sus ligas, aunque algunas se resistieron, como en el caso de Turquía, pero esta al final se detuvo. Un caso diferente se vive en Bielorrusia, donde el torneo inició en marzo sin problemas.

El hecho de mencionar que no hubo problemas no se refiere a que el COVID-19 no los afecta, sino que el gobierno y la federación decidieron seguir con el certamen. A pesar de las medidas de prevención a nivel mundial, en Bielorrusia no las tomaron.

Los encuentros se disputan a puertas abiertas, con gran presencia de hinchas y sin respetar la distancia social obligatoria que recomienda la OMS. Hasta ahora todo ha marchado sin sobresaltos, pero los fanáticos no dudarán en alzar su voz de protesta.

Según ha revelado Juan Pablo Varsky, algunos hinchas alistan radicales medidas respecto a la orden de que el torneo se siga jugando. Para ser precisos, los seguidores del Shakhter Soligorsk y del Neman Grodno tomaron la decisión de no asistir a los juegos.

El objetivo es tratar de hacer entrar en razón a los dirigentes y la organización para que se den cuenta de que el fútbol no solo es negocio. Y es que, la Liga de Bielorrusia también se ha visto beneficiada económicamente por los ingresos de derechos televisivos.

Al ser la única liga en Europa con actividad, distintos países decidieron completar su parrilla con los juegos de Bielorrusia. Estos hinchas que quieren hacer valer la salud por encima del deporte llaman a que rivales de otros equipos se unan a boicotear este torneo.