Las reflexiones de Osorio en épocas de Coronavirus: "es momento de valorar lo que tenemos"

Ante la crisis mundial por la expansión del Coronavirus, el técnico Juan Carlos Osorio reapareció luego de más de dos semanas a través de una conferencia virtual del Atlético Nacional y se mostró reflexivo por este tiempo en el que vive la humanidad.

“Yo no soy ni divulgador, ni pensador, pero debemos reflexionar, tenemos que aprender a ser felices y no a tener la razón. Debemos apreciar y valorar lo que tenemos. No quejarnos y no añorar y no buscar lo que no tenemos. Desde ese punto de vista, es una gran oportunidad para encontrarse a sí mismo, reconocer sus falencias, sus errores como ser humano”, aseguró Osorio.

"Debemos pedir disculpas y comprometernos en valorar lo que tenemos, lo emocional, la familia, las inversiones, el trabajo. Qué hago yo por los demás y eso se transmite en ser un mejor entrenador, que haya un mejor fútbol, que el fútbol ofensivo sea nuestra fortaleza y le podamos dar alegrías a la gente. En esta época nos puso con nuestras familias y nos está evaluando para ser mejores personas. Cada uno debe saber hasta dónde ha podido ayudar y porqué”, agregó el técnico del Atlético Nacional.

Asimismo, Osorio dejó en claro que el fútbol pasa a un segundo plano. Lo primordial será seguir dando batalla para vencer al Coronavirus.

"Los seres humanos nos adaptamos a las circunstancias, a los hechos neutros y reales, que al final de cómo se pueda interpretar esos hechos sea uno crítico de la situación o asumir la responsabilidad y ser proactivos. En estos momentos, lo más importante es nuestra salud y la de los demás. Los invito a continuar con este aislamiento obligatorio, tal vez sea la mejor solución, para prevenir contagiarse y a partir de ahí, ganarle la batalla al covid-19. Por ahora, el fútbol pasa a un segundo plano, cuando pase esto podremos debatir sobre el fútbol”, reconoció colombiano.

“Debemos entender que tenemos una tarea de dar espectáculo, dejar la trampa y no añorar otras ligas internacionales y cuando se quiere hacer algo parecido no darle la menor oportunidad. Apreciar los jugadores, cómo sacarle el mayor provecho, respetar las ideas de los demás y que nos respeten. Si somos mejores personas, vamos a poder mejorar en nuestro fútbol”, sentenció Osorio.