‘Tino’ Asprilla regalará 100 mil preservativos en Colombia en tiempos del coronavirus

El ex delantero de la selección de Colombia, Faustino 'Tin' Asprilla, anunció que donará 100 mil preservativos de su propia marca en su país. Esto, según sus palabras, es para evitar que las familias tengan más hijos durante la cuarentena general por el coronavirus.

“Me han quedado muchísimo y quiero que me ayuden a gastarlos”, fue lo que sostuvo en imágenes que se compartieron en redes sociales.

El aislamiento social en Colombia va hasta el 13 de abril. Sin embargo, no se descarta una ampliación de parte del presidente Iván Duque, quien desea evitar más contagios por el coronavirus.

“Me es complicado gastarlos todos. De pronto, llenarse de hijos con este virus no da. Me quedan más de 3 millones en inventario hasta que podamos reabrir la fábrica", añadió el ex jugador del Parma y Newcastle en la Premier League.

Hace cuatro años Asprilla lanzó “Tino”, su marca de preservativos en honor al apodo con el que se hizo famoso en todo el mundo gracias a sus goles y su habilidad con la pelota.