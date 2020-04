Aún está muy lejos: Premier League seguirá suspendida por crisis del coronavirus

El mundo del fútbol se vio obligado a entrar en una pausa obligatoria por la crisis sanitaria que se vive producto del avance del coronavirus en todo el globo. La Serie A, la Liga Santander, Premier League, entre otras, suspendieron sus acciones y por ahora no se avizora una fecha probable para que las mismas vuelvan al ruedo.

Este es el caso del torneo más importante de Inglaterra, el cual a través de un comunicado este viernes, señaló que por ahora no volverá a inicios de mayo como se especulaba y que su regreso se dará cuando sea adecuado.

“Se reconoció que la Premier League no se reanudará a principios de mayo, y que la temporada 2019/20 solo volverá cuando sea seguro y apropiado hacerlo”, se lee en la primera parte del comunicado emitido por la Premier League.

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.



Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeam pic.twitter.com/XPLQ7ls422