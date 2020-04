Van de Beek sobre su futuro: "Todavía no he comenzado a tomar clases de español"

Donny Van de Beek ha estado en el radar de Real Madrid desde la temporada pasada cuando llegó a semifinales de la Champions League con el Ajax. No obstante, este decidió quedarse un año más en Holanda y, con la actual campaña en su recta final aunque paralizada por el coronavirus, habló de su futuro futbolístico.

El “todoterreno” holandés, que es relacionado con la ‘Casa Blanca’, concedió una entrevista a la revista Helden donde habló de lo que se viene a nivel individual.

“Mi sentimiento debe ser positivo en un club. No es solo que me quieran, también tengo que encajar con el sistema de juego y, por supuesto, también quiero saber los minutos que me van a dar”, comenzó diciendo el mediocampista de solo 22 años.

Inmediatamente después le consultaron sobre si Real Madrid era su próximo destino y su respuesta está dando la vuelta al mundo. “Jugar al sol siempre es agradable, pero no, todavía no he comenzado a tomar clases de español”, sentenció Van de Beek.

Donny Van de Beek es un elemento deseado no exclusivamente por Real Madrid sino también por el Manchester United. Ambos están dispuestos a hacer un gran esfuerzo económico para llevarse al talentoso volante.

EL DATO

Donny Van de Beek ha disputado 23 partidos esta temporada con el Ajax en la liga holandesa habiendo marcado 8 goles.