La insólita revelación sobre Lionel Messi en el Mundial Brasil 2014

La pandemia del coronavirus detuvo toda actividad deportiva en el mundo y la mayoría de canales optan por emitir partidos pasados. En Argentina, por ejemplo, han incluido en las distintas programaciones cotejos de la selección en el Mundial de Brasil 2014.

Sin duda uno de los torneos más recordados por llegar a la final y quedar solo a un paso de la gloria. Varios años después, Ricky Álvarez, miembro de la plantilla dirigida en ese entonces por Alejandro Sabella, reveló una inédita anécdota sobre Lionel Messi.

Ricky, mediante la cuenta oficial de Vélez Sarsfield, contó que el jugador del Barcelona arrastró unas molestias físicas a lo largo del torneo que casi le cuestan no ser titular en el choque ante Nigeria, último de la fase de grupos y que él lo iba a reemplazar.

“Me acuerdo que en el calentamiento se me acercó el profe y me dijo: ‘Leo está con un problema físico, quizá juegas tú’. No me paré de mover por si me tocaba, era una responsabilidad grande jugar por él”, señaló Álvarez.

Finalmente Lionel Messi fue de la partida en dicho encuentro y figura de la selección Argentina al anotar dos de los tres goles del triunfo. ¿Y Ricky Álvarez? Ingresó a los 15 minutos del complemento en lugar del ‘10’.

“Eso fue lo máximo en mi carrera, haber estado entre los 23 y poder jugar un Mundial. Fue un sueño impresionante, increíble”, rememoró Álvarez.

EL DATO

Lionel Messi terminó siendo elegido el mejor jugador del Mundial Brasil 2014.