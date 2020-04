Daniele De Rossi tras su paso por Boca Juniors: "La Bombonera es el estadio más increíble del mundo"

Daniele De Rossi estuvo seis meses en Boca Juniors el año pasado y pese a que apenas jugó algunos partidos, la experiencia que vivió en la Superliga Argentina lo dejó maravillado.

El italiano quedó sorprendido gratamente por la entrega que muestran los jugadores en el balompié 'gaucho'.

"Necesitaría una cuarentena completa para contar lo que experimenté en esos seis meses como emociones. Es un lugar único, muy similar a Italia, más de lo que pensamos, también porque la mitad de ellos son de origen italiano. Viven de la pasión por cualquier cosa, desde la comida hasta la música, hasta la pasión por el fútbol. Es un campeonato que puede discutirse técnica y tácticamente, pero en seis meses no he visto a un jugador retirando su pierna o no dando el 200%", dijo el volante, quien ya se retiró de la actividad.

Asimismo, el jugador campeón del mundo en Alemania 2006 sostuvo que La Bombonera, el recinto donde hace local el elenco 'xeneize', es un lugar único.

"No es querer ser un adulador, porque no me gusta, pero lo mejor es lo que ves en las gradas. Es una calidez que ya no tenemos en Italia, es pura y desinteresada pasión. La Bombonera es el estadio más increíble y sensacional del mundo, deseo que todos los hinchas del fútbol puedan visitarlo durante un partido de Boca. Me siento privilegiado de haber jugado con él, incluso si no duró mucho", agregó.

Finalmente, De Rossi asegura que no se arrepiente haber fichado por la 'azul y oro', club con el que puso fin a su carrera futbolística con 36 años.

"Cuando haces el calentamiento en cinco metro cuadrados, puedes ser exigente y decir: 'No estoy jugando aquí'. O dejarte llevar por la pasión de los argentinos para este juego. Para mí fue maravilloso conocer y cerrar la página en Argentina", culminó el también ídolo de la AS Roma.



EL DATO

De Rossi jugó siete partidos con Boca y apenas marcó un gol.