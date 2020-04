Coronavirus: Leonardo Campana se confiesa tras ser infectado por COVID-19 en Inglaterra

Una de las perlas del fútbol ecuatoriano actualmente viene atravesando por un complicado momento en Inglaterra tras infectarse con el temible coronavirus. Se trata del delantero de Wolverhampton, Leonardo Campana quien dio positivo por COVID-19 desde hace dos semanas.

El potente delantero no solo se contagió así mismo, sino que también transmitió el virus a su familia que vive con él en Inglaterra. Y tras un par de semanas de angustia, Leonardo Campana utilizó las redes sociales para contarle a sus seguidores por lo que pasó en estos días.

El ex Barcelona de Ecuador comentó lo que sintió cuando se enteró que había contraído el coronavirus: “Al principio, cuando se me diagnosticó el virus, me encerré y era difícil, pero no imposible. Ahora el club nos ha puesto una lista de lo que tenemos que hacer para entrenar yendo de uno en uno al campo de entrenamiento. Mi turno siempre es a las 11. Lo hago, termino y vuelvo a casa, así evitamos el contagio”.

Por otro lado, Campana también señaló como su familia se contagió con el virus tras dar positivo: “Me lo diagnosticaron hace dos o tres semanas. Gracias a Dios me encuentro bien hoy. Creo que toda mi familia lo cogió, ya que estábamos juntos en mi casa de Wolverhampton. El primero en ponerse enfermo fue mi hermano, luego mi madre y finalmente yo”.

Por surte, Leo Campana agregó que tras los 16 días de aislamiento su familia superó la enfermedad y pudo volver a Ecuador: “Hablé con el doctor del club y nos dijo que estuviéramos tranquilos y nos quedáramos en casa durante dos semanas. Lo hicimos durante 16 días y entonces mi padre y mis hermanas recibieron luz verde para volver a Ecuador”

Ahora el joven delantero ecuatoriano señala que trata de pasar el tiempo junto con su hermano con quien se divierte en el Play Station. Como se recuerda, Leonardo Campana fue el goleador de la selección de Ecuador que obtuvo el primer lugar en el Sudamericano sub 20 de Chile a inicios del 2019.