Filipe Luis: "Nunca le pedí la camiseta a Messi porque yo entro a ganar"

En su etapa en Atlético Madrid y su lapso por la selección de Brasil, Filipe Luis se enfrentó en repetidas oportunidades a Lionel Messi, protagonizando un duelo que sacaba chispas en el terreno de juego.

Sin embargo, en esta década de duelos contra el argentino, el ahora lateral del Flamengo aseguró que nunca le pidió intercambiar camisetas por una sencilla razón.

"Siempre le he pegado para frenarlo, nunca me reprochó nada. Lo admiro mucho por su fútbol. Nunca le pedí la camiseta, porque yo entro al campo para ganar, no para decir que jugué contra él", dijo en una entrevista brindada a Panenka.

Eso sí, dejó en claro que para él Lionel Messi es el mejor futbolista del planeta. "Todo el mundo ya sabe lo que pienso de él, lo único que hay que hacer es disfrutar porque no sé cuántos años o décadas pasarán hasta que aparezca otro jugador. Debería ganar siempre el Balón de Oro", sentenció el lateral zurdo.

Filipe Luis dejó Atlético Madrid hace más de un año para fichar por el Flamengo de Brasil, club donde ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores 2019.

EL DATO

Filipe Luis defendió los colores del Atlético Madrid durante ocho temporadas.