Ministro de Salud agradece a Alianza Lima por donativo y Martín Vizcarra tiene inesperada reacción

Coronavirus en el Perú. El país vive día a día el incremento de la enfermedad que llegó a territorio nacional el pasado 6 de marzo, por ello el presidente de la República, Martín Vizcarra, dio una conferencia de prensa para ofrecer el detalles de la evolución de la enfermedad en nuestro país.

Es así como en pleno detalle de los avances del COVID-19 en el Perú, el Ministro de Salud, Víctor Zamora, pasó un divertido momento junto al presidente de la República, esto luego de que el titular de la cartera de salud, agradeciera al club Alianza Lima por la donación de sangre que hicieron sus jugadores hoy por la mañana.

El Ministro, hincha confeso de Universitario de Deportes, dejó a un lado sus preferencias deportivas para ponerse la camiseta del Perú y agradecer a los blanquiazules por el noble gesto que tuvieron sus futbolistas para quien hoy más lo necesitan.

Víctor Zamora comentó: "Agradecer a la generosidad y solidaridad de las mujeres que han salido el día de hoy y han donado sangre, tenemos cerca de 100 mujeres que han donado sangre. Agradecer también al club Alianza Lima, que el día de hoy también (risas), ha donado y se los agradezco. Estamos jugando por el Perú".

Ante ello y al ver el divertido momento, el presidente Martín Vizcarra comentó: "Hay solidaridad para todos, por eso agradece nuestro Ministro, quien se reconoce como hincha de la 'U', reconoce al club Alianza Lima por esta solidaridad, y es que aquí ya no es tema de clubes, no es tema de partidos políticos, no es tema de religiones, no es tema de nada, es tema por el Perú, todos tenemos que jugar este partido".

Martín Vizcarra anuncia ampliación de cuarentena por coronavirus

El presidente de la República, Martín Vizcarra, comentó esta tarde que luego de un Consejo de Estado para debatir hasta 12 puntos en el marco de la lucha contra el coronavirus, se dispuso tomando en cuenta los consejos de diferentes entidades, la ampliación de la cuarentena nacional para evitar la propagación del COVID-19.

De esta manera, la medida que acababa el lunes 13 de este mes, se extenderá hasta el próximo 26 de abril, esto pues se sabe que esta y la próxima semana serán las más complicadas para el país.