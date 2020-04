Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 8 de abril de 2020

Partidos de hoy miércoles 8 de abril, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Primera división de Nicaragua Managua vs Ocotal Copa Bielorrusia Slavia vs BATE Liga Tayikistán repetición Champions League Mundial Brasil 2014 ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 8 DE ABRIL

06.00 horas CSKA Pomir Dushanbe vs Khujand - Liga Tayikistán

08.00 horas Dushanbe 83 vs Istiqlol Dushanbe

09.30 horas Slavia Mozyr vs BATE - Copa Bielorrusia

11.30 horas Dinamo Brest vs Shakter Soligorsk

17.00 horas Las Sabanas vs Jalapa - Clausura de Nicaragua

17.30 horas Managua vs Ocotal

19.00 horas Diriangén vs Chinandega

20.00 horas Real Stelí vs Juventus Managua

20.00 horas Walter Ferretti vs Real Madriz



COPA DE BIELORRUSIA

La Copa de Bielorrusia será un cuadrangular final de ida y vuelta, con partidos interesantes. El Slavia Mozyr chocará con BATE, que recién ganó en la liga el último fin de semana. Además, Dinamo Brest chocará con Shakter Soligorsk, ambos con una derrota, victoria y empate en tres fechas.



LIGA DE TAYIKISTÁN

La Liga de Tayikistán inició, siendo uno de los países sin coronavirus. Los juegos se realizan sin público, con dos partidos que completarán la primera fecha. CSKA Pomir Dushanbe vs Khujandy Dushanbe 83 vs Istiqlol Dushanbe.



CLAUSURA DE NICARAGUA

La fecha 15 del Clausura en Nicaragua está en marcha. El Managua vs Ocotal será un choque interesante, pues el local es líder, pero suma dos empates y su rival de torneo, en la zona de descenso, es factible de ganar. Real Stelí espera una caída y vencer a Juventus Managua para acercarse a la punta.

Fox Sports 3

08.00 horas Chelsea vs Bayern Munich - Champions League 2019-20

Directv Sports

08.00 horas Honduras vs Ecuador - Brasil 2014

Fox Sports 2

09:00 horas River Plate vs Independiente del Valle - Copa Libertadores 2016

11.00 horas Juventus vs Real Madrid - Final Champions League 2016-17

ESPN

12.00 horas Arsenal vs Tottenham - Premier League

Directv Sports 2

12.30 horas Argentina vs Bosnia y Herzegovina - Brasil 2014

15.30 horas Suiza vs Francia - Brasil 2014