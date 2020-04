Luis Suárez: “Ganar La Liga y la Champions sería una alegría tras el coronavirus”

Luis Suárez prefiere no pensar tanto en la situación generada por el coronavirus y se ilusiona con que el Barcelona sea campeón en los dos torneos en los que aún tiene chance: la Champions League y La Liga.

"Al barcelonismo el mensaje claro es primero el de hacer caso a las autoridades y quedarse en casa, que si uno se queda en casa vamos a cuidar a los nuestros, que lo que menos queremos es hacerles daño. Y después, futbolísticamente, que confíen en este grupo, que si se llega a terminar la temporada, que es lo que todos queremos, la vamos a terminar juntos, unidos, peleando por un objetivo claro que es La Liga y la Champions League para tener una alegría después de tantos momentos malos que estamos teniendo con este virus. Tener una alegría con la Liga y la Champions sería espectacular", dijo el 'Pistolero' en entrevista con Mundo Deportivo.

Eso sí, ni el propio 'Luisito' sabe a ciencia cierta cuándo volverá a rodar el balón en el viejo continente.

"Cuando se volverá a jugar con normalidad y seguridad total es difícil porque se habla de muchísimas fechas y muchísimas cosas y llega un momento que no sabes cuál es verdad y cuál no. Es difícil, uno vive del fútbol y hoy en día, sinceramente, lo pone en un plano aparte porque lo que le preocupa a uno es la inseguridad que está sintiendo la gente de no poder saber cuándo vamos a poder salir a disfrutar de nuestras vidas. Eso es lo que a uno le preocupa hoy en día. Cuándo los niños podrán ir a un parque a disfrutar, cuándo los niños podrán verse con sus amigos, con sus familiares. Eso es lo que nos preocupa hoy en día", declaró Luis Suárez.

Recordemos que el uruguayo debió ser operado en el menisco de la rodilla derecha y su proceso de rehabilitación coincidió con el confinamiento ordenado en España y todo el mundo. ¿Cómo está afrontando la cuarentena el artillero azulgrana?

Lo llevamos de una manera difícil como lo llevarán todas las familias porque estamos en una situación muy complicada dado que a todos nos tiene muy preocupados y muy nerviosos qué será el después. Obviamente uno tiene sus momentos de pensar en la recuperación (de la operación), me tomo mi tiempo, pero luego estoy mucho tiempo pensando en todo lo que está sucediendo en el mundo con este virus, el cual se nos está haciendo muy difícil a todos", agregó.

EL DATO

Suárez llevaba 11 goles en La Liga 2019-2020, antes de su posterior suspensión.