Cristian Benavente y su inclinación por Alianza Lima al ser consultado por un equipo peruano

¿Cristian Benavente tiene corazón 'blanquiazul'? El atacante del Nantes FC de Francia compareció una entrevista a un periodista español y reveló que el primer equipo peruano que se le viene a la mente es el club Alianza Lima.

Dicha respuesta enorgullece a todos los hinchas 'íntimos', pues es uno de los jugadores con mayor proyección en la Selección y que fue dirigido por Zinedine Zidane tendría su corazón 'azul'. ¿Pero en verdad es hincha? Acá te lo contamos.

En una entrevista vía Instagram con el periodista español Eduardo Cornago, Cristian Benavente habló sobre su presente en el Nantes FC, cómo está lidiando con el aislamiento social obligatorio y, principalmente, sobre alguna inclinación hacia un conjunto peruano.

El entrevistador le hizo llegar una de las inquietudes de los fans: "Cuál es el primer equipo del fútbol peruano que se te viene a la cabeza". El 'Chaval', como es conocido en el balompié mundial, respondió claro y directo: "Te diría que el primero es Alianza Lima".

Sin embargo, esto no tiene que ver mucho con su hinchaje, pues ello está relacionado con que mucho de sus familiares sí son simpatizantes del combinado 'íntimo'. "Alianza Lima tiene en casa, por parte de la familia de mi abuelo, muchos aficionados y por eso es el primero que se me viene a la mente. Eso no quiere decir que sea fan, pero sí el primero que se me viene a la cabeza".

De otro lado, Benavente le hizo un pedido especial a Carlos Zambrano, actual defensor de Boca Juniors. "Me llevo bien con Zambrano que por cierto tengo pendiente pedirle la camiseta de Boca, que me encanta", finalizó.

EL DATO:

Cristian Benavente fue dirigido por Zinedine Zidane en el Real Madrid Castilla.