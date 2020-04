Dynamo Brest de Bielorrusia puso varios maniquís para llenar las tribunas de su estadio [VIDEO]

La liga de Bielorrusia, contra viendo y marea, se realiza con normalidad —con público en sus tribunas— pero los simpatizantes de los clubes son conscientes de lo que está sucediendo en todo el mundo por culpa del coronavirus, así que no es nada extraño que no hayan muchas personas en las tribunas.

El Dinamo Brest de Bielorrusia, a sabiendas de esta situación y de la falta de ingresos en público, ideó una llamativa y nueva forma para generar dinero y que los hinchas estén en las tribunas, la cual no tardó en convertirse viral.

Por un costo de 25 dólares por partido, los hinchas del Dinamo pueden estar en la tribuna del estadio representados por un maniquí, en los que va pegada su cara impresa. Además, se les dará un descuento en productos oficiales.

Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys! 😉⚪️🔵 pic.twitter.com/wX4dCLDtUH