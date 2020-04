Juan Antonio Pizzi: "El biotipo de Lautaro Martínez se adapta al Barcelona"

Cada vez Lautaro Martínez está más cerca de fichar por el Barcelona y esta vez un técnico reconocido en Sudamérica aseguró que el delantero argentino no tendría problemas en brillar en España.

Fue Juan Antonio Pizzi -exjugador del Barcelona- quien avaló la posible contratación de Lautaro Martínez este verano en una nota con la Agencia EFE.

"El prototipo del cambio del delantero centro puede reflejarse en Agüero y también en Lautaro, que ya demostró en Argentina, en Racing y en la selección, las cualidades que tiene", expresó Pizzi.

"Me parece que es el jugador ideal, el biotipo que tiene como futbolista es el que más se adapta al Barcelona. Además tiene una ventaja y es que ha rendido y ha tenido un nivel muy alto en la liga italiana, que para mí es una de las más competitivas del mundo; cualquier futbolista que se destaca en la liga italiana lo veo capacitado para que se destaque en cualquier liga del mundo", agregó el DT.

Asimismo, Juan Antonio Pizzi que Arturo Vidal es todo un "ganador". "Yo tuve la suerte de trabajar dos años con Arturo y conozco la mentalidad que tiene, que creo que es su principal capital como futbolista. Es un ganador nato; un trabajador de equipo muy solidario con un despliegue físico muy grande, tiene una actitud muy positiva, expresó.

"Me parece que para el equipo del Barcelona, si bien él no tiene el ADN del futbolista de las inferiores del Barcelona, creo que se complementan muy bien sus características físicas y técnicas con el grupo de jugadores que hay en la plantilla del Barcelona. Lo dije cuando fichó, que era un acierto, era un jugador importante para cualquier equipo por todo lo que he dicho. Si bien no se ha consolidado como un titular indiscutible en las alineaciones, cuando lo han reclamado para que rinda, él ha tenido buenos rendimientos", concluyó el extécnico de la selección chilena.