Gatusso: "No fui a Boca Juniors porque mi mujer no me dejó"

Boca Juniors es atractivo para los futbolistas del “Viejo Continente” no desde ahora, sino desde varios años atrás. Si bien el único elemento que se atrevió a afrontar el reto ‘Xenezie’ fue Daniele De Rossi, Gennaro Gattuso confesó que estuvo cerca de llegar a Argentina en su momento.

Hace un tiempo, el exfutbolista del AC Milan reveló para FOX Sports que su mujer no le permitió cambiar Europa por Sudamérica.

"No es un secreto que siempre admiré a Boca. Tuve la suerte de jugar una Intercontinental contra Boca y jugué un amistoso en la Audi Cup en Alemania. En el 2012 estuve cerca de ir a Boca, pero la mujer manda en casa. No me dejó ir. Mis chicos eran muy pequeños y no era la situación familiar para ir", aseguró el ahora entrenador.

"En ese año estaba con algunos problemas en la vista, y yo quería ir a jugar a Boca con fuerza. Ahí hay que ir con huevos. Ir en ese momento no era el mejor. Yo quería ir al 100 por 100 y para ir así, preferí no ir”, agregó Gennaro Gattuso. De esta manera el catalogado como uno de los futbolistas más rudos de toda Europa se quedó con las ganas de jugar en Boca Juniors.

Gennaro Gattuso: entrenador

El italiano dejó los botines por el buzo de entrenador. Inició su carrera en el OFI Creta de Grecia, luego dirigió al AC Pisa de su país para posteriormente pasar al AC Milan. Sin embargo, no le fue bien en los 'rossoneros' y actualmente se encuentra dirigiendo al Nápoli.

EL DATO

Gennaro Gattusso jugó en AC Milan del 1999 hasta el 2012. Un total de 468 partidos.