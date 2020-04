Superliga Argentina se reanudaría en agosto o septiembre según presidente de Lanús

El futuro del fútbol argentino es sombrío. El brote del coronavirus obligó a suspender acciones y trabajar contra el reloj para cumplir con el calendario deportivo. El presidente de Argentina anunció la ampliación de la cuarentena hasta el 26 de abril. Una medida celebrada por los ciudadanos que vienen acatando el aislamiento social obligatorio.

Para el presidente de Lanús, Nicolás Russo, la Superliga Argentina estaría iniciando a finales de agosto o la primera semana de septiembre. El mandatario analizó la realidad del pueblo argentino y señaló que los jugadores deberían realizar una pretemporada especial.

"Supongamos que podemos retomar las prácticas a fines de junio. Porque acá se está hablando de que se espera el pico de contagio para la segunda quincena de mayo. Si ocurre eso no veo que las prácticas arranquen antes de fines de junio, principios de julio. Y para retomar la competencia los planteles van a necesitar 45 días como mínimo. Muchos (jugadores) viven en departamentos y no están acostumbrados a estar tres meses parados", indicó el directivo a Fútbol Continental.

Russo tiene allegada a la AFA y desde Argentina, los medios deportivos aseguran que debería pasar dos meses, como mínimo, para que la pelota empiece a rodar. El directivo señaló que están trabajando como se realizará el campeonato local, la paralización perjudicó los planes.

"Yo puedo asegurar que va a haber dos ascensos. No sé qué va a pasar con los descensos, menos si el fútbol vuelve en septiembre.Una cosa es premiar los ascensos y otra cosa es castigar con descensos si no se terminó el campeonato. Y no se sabe si se van a terminar o no", indicó.

Pide a los socios no abandonar

La paralización del fútbol genera un problema económico para los equipos. Russo señaló que Lanús tiene 598 empleados y pidió a los socios no abandonar el club en estos momentos complicados.

"La cuota social, pese a que no haya club, no haya fútbol, no haya nada, le hemos pedido a los socios que nos acompañen y que la paguen. Lo mismo con los padres de los chicos que vienen al colegio. Porque nosotros tenemos que hacerle frente a esta situación: sin contar lo futbolístico, tenemos 598 empleados. Y no tenemos ningún tipo de subvención", señaló.