Beto Da Silva: "A Gareca le gustó mucho cuando acepté jugar por Alianza"

Para muchos Beto Da Silva es uno de los herederos en la ofensiva de la selección peruana, sin embargo, a sus 23 años no ha podido consolidarse en los clubes a los que ha defendido, generando preocupación en la fanaticada de la "bicolor".

El ahora jugador de Alianza Lima sabe de la "deuda" que tiene, revelando que dentro de la selección están conscientes de los eventos en su trayectoria profesional. "Cada vez que cambiaba de club recibía un llamado del comando, a veces conformes y a veces no tan conformes, fueron decisiones que en su momento tuve que tomar.", declaró Da Silva para ESPN.

Beto reconoce que algunas decisiones no fueron acertadas, pero mantiene la esperanza de alcanzar su máximo potencial. "Independientemente de si fueron correctas o no creo que fue una decisión que debía elegir, pero se que todavía no he explotado al máximo en ninguno de los equipos en los que he estado, tengo mucho por dar y el profe siempre me ha dado toda la confianza como también el comando técnico".

Además, el ex Coruña reveló que el estratega de la "blanquirroja" se mostró satisfecho con su llegada al conjunto blanquiazul. "A Gareca le gustó mucho cuando acepté jugar por Alianza y eso me motivó mucho. Quiero explotar en Matute como jugador y volver a la selección".

Da Silva busca superar todos los obstáculos que vivió tras dejar Sporting Cristal en el 2016 y aprovechar esta nueva chance con el cuadro íntimo para obtener el titularato, el cual lo acercaría a un nuevo llamado al combinado nacional.

"Creo que he tenido algunos errores, malas decisiones, mala suerte, donde muchas cosas han pasado para que yo no haya explotado. En muchos momentos estuve ahí y no me terminaba de consolidar. El cambio de club también me afectó, pero son pasos que quedaron en el pasado y es una oportunidad nueva."