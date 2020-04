Jean Deza 'coquetea' con la posibilidad de ingresar a Esto Es Guerra [VIDEO]

¿Se convierte en un 'chico reality'? De Jean Deza se ha hablado mucho en los últimos meses, pero más por sus apariciones mediáticas que por su rendimiento dentro de los campos de juego, sin embargo el delantero de Alianza Lima no pierde la chispa ni el buen humor.

Desde su confinamiento, al extrovertido futbolista se le ha visto muy activo en redes sociales con transmisiones en vivo y videollamadas precisamente mediante esta última alternativa se enganchó con su amigo y compañero en Alianza, Beto Da Silva, con quien intercambió algunos temas de conversación y se gastó una que otra broma.

En medio de la transmisión, cuando tocaron la posibilidad de que el fútbol se paralice todo el año, ambos coincidieron en que no podría ser posible pero que de todos modos intentan realizar alguno que otro pasatiempo para matar el aburrimiento.

Fue entonces cuando Jean Deza se preguntó a sí mismo "¿Si no hay fútbol? ¿A qué nos vamos a dedicar?". A lo que Da Silva respondió “Por mi parte, he empezado a leer libros a ver si aprendo otras cosas. Pero tranquilo, el fútbol va a seguir, esto no va a parar. (...) es de las pocas cosas que sabemos hacer bien. No sé cómo sería mi vida sin el fútbol”.

Pero la respuesta del ex Montpellier fue más que sorpresiva cuando tocó la posibilidad de ingresar al famoso reality. “¿En una orquesta, no? Con toda la gente. También armar vasitos en Esto es guerra, dicen que pagan bien”, señaló Deza, ante la sorpresa de los usuarios conectados a la transmisión.

Como se recuerda Jean Deza fue borrado del primer equipo de Alianza Lima cuando era Pablo Bengoechea todavía el técnico. Con la llegada ahora de Mario Salas todavía es una incógnita su futuro en el club blanquiazul.