Transmisión y zapping de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 15 de abril de 2020

Partidos de hoy miércoles 15 de abril, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Liga de Nicaragua Managua vs Jalapa Estelí vs Diriangén Clásico de España Barcelona vs Real Madrid de LaLiga Manchester City vs Arsenal Francia vs Nigeria Alemania vs Argelia repetición Mundial Brasil 2014 ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 15 DE ABRIL

17.30 horas Walter Ferreti vs Las Sabanas

18.00 horas Juventus Managua vs Ocotal

20.00 horas Managua vs Jalapa

20.00 horas Real Estelí vs Diriangén

20.00 horas Real Madriz vs Chinandega

ZAPPING DE HOY 15 DE ABRIL

08.00 horas Independiente vs Racing - Torneo de Verano

08.00 horas Francia vs Nigeria - Mundial Brasil 2014

09.00 horas Real Madrid vs PSG - Champions League

10.00 horas Barcelona vs Real Madrid - Copa del Rey 2018-19

14.00 horas Alemania vs Argelia - Mundial Brasil 2014

15.00 horas Barcelona vs Roma - Champions League 2017-18

22.00 horas Manchester City vs Arsenal

23.00 horas Chelsea vs Manchester United



LIGA DE NICARAGUA

La Jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga de Nicaragua se pone en marcha. El líder Managua buscará estirar su ventaja cuando reciba a Jalapa, de irregular campaña. En tanto, Real Estelí y Diriangén, igualados en el segundo lugar, protagonizan duelo de descarte.



Fox Sports

La reconocida cadena Fox Sports traerá al recuerdo un Clásico de Avellaneda, además de dos partidos atractivos de la Champions League, con el Real Madrid y Barcelona como protagonistas.

08.00 horas Independiente vs Racing - Torneo de Verano

09.00 horas Real Madrid vs PSG - Champions League

15.00 horas Barcelona vs Roma - Champions League 2017-18

*Fox Sports 2 y Fox Sports 3 también repetirán los partidos en distintos horarios.



ESPN

La plataforma de ESPN llega con su punto más fuerte: la Premier League. No lo hará durante el día, sino en horario nocturno, con duelos entre las ciudades de Manchester y Londres.

22.00 horas Manchester City vs Arsenal

23.00 horas Chelsea vs Manchester United



Directv Sports 1610

Finalmente, Directv Sports sigue recopilando algunos partidos del Mundial Brasil 2014, esta vez con Francia y Alemania como protagonistas. Además, sigue el recuento de los Clásicos que paralizan el mundo, esta por Copa del Rey.

08.00 horas Francia vs Nigeria - Mundial Brasil 2014

10.00 horas Barcelona vs Real Madrid - Copa del Rey 2018-19

14.00 horas Alemania vs Argelia - Mundial Brasil 2014

* Directv Sport 2 y Directv Sports+ también transmitirán estos juegos en otros horarios.