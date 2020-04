Coronavirus: Figura del Manchester City asegura haber tenido COVID-19

El coronavirus se sigue expandiendo a lo largo de cada continente y cada vez la cifra de muertes se eleva aún más. Es por eso que se debe tener absoluto cuidado para prevenir esta enfermedad. No obstante, miles de casos no se logran detectar a tiempo por falta de síntomas, como el de Kevin De Bruyne, quien asegura haber tenido COVID-19, pero ya se encuentra mejor.

Sucede que, el volante del Manchester City, a través de una video llamada con un medio inglés, comentó que cree haber sido portador de esta pandemia hace un tiempo, cuando apenas iba una semana de aislamiento obligatorio.

“Cuando empezó el confinamiento, mi familia estuvo enferma por ocho o nueve días. Empezó con mi hijo el más chico, luego el más grande y le siguió mi mujer, pero no sé si tuvimos coronavirus. Tenía un poco de dolor en la garganta, pero mi recuperación fue realmente buena en comparación a los demás”, expresó el futbolista de la Selección de Bélgica.

Sin embargo, el mediocampista de 28 años ya tendría todo bajo control en su hogar. “ Afortunadamente ya estamos bien y las últimas dos o tres semanas han sido realmente buenas. Encontramos una rutina y todo está bien”, añadió.

El mundialista también comentó que mantenerse en forma desde casa no es la mejor opción para él, pero sabe que tiene que acatar las normas y mantenerse en cuarentena. “Me aburre hacer cosas por mi cuenta. Puedo entrenar incluso nadando, pues tengo una pequeña piscina en casa. Estuve alternando eso con ejercicios. El club nos preparó muchos ejercicios, pero no soy de los que pueden estar una o dos horas en el gimnasio, termino aburrido. Prefiero correr y así me mantengo ocupado, puedo escuchar podcasts y cosas así”, finalizó.

El belga ha salido campeón de la Premier League hasta en dos ocasiones con el Manchester City. Mientras que su primera experiencia mundialista la tuvo en Rusia 2018, donde sorprendió con su selección, llegando hasta las semifinales tras derrotar a Brasil en la fase previa.