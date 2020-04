Premier League: Brexit y las razones que impiden el debut de Kluiverth Aguilar con Manchester City

La disposición del Reino Unido de separarse de la Unión Europea, a través del denominado Brexit, se hizo efectiva a partir del 1 de febrero del 2020. En cuanto al fútbol, esta medida todavía no ha golpeado, refiriéndonos principalmente a la Premier League inglesa.

El torneo local de Inglaterra se caracteriza por su gran competitividad entre los equipos participantes y por las grandes sumas de dinero que manejan. No obstante, por el Brexit, los clubes se debilitarán mucho, pues los futbolistas comunitarios se convertirán en extranjeros.

Al estar dentro de la Unión Europea, los futbolistas de países cercanos no tenían problemas en recibir el permiso de trabajo. Pero ahora todo cambiará. Y por si fuera poco, las plazas en ese sentido se reducirán de 17 a 12. El Manchester City, por ejemplo, tiene 19 jugadores en esta condición y tendría que dejar ir a 7.

¿Puede jugar Kluiverth Aguilar en el Manchester City?

La medida también impide que los clubes puedan fichar a menores de edad, pero en el caso del peruano Kluiverth Aguilar hay dos factores: vía City Football Group y el Brexit todavía no entra en vigencia. No obstante, su juventud y poca experiencia podrían ser determinantes para, por ahora, no ocupar un puesto de extranjero.

Es conocida la ambición del Manchester City con Pep Guardiola, por lo que cae de maduro que los 12 jugadores extranjeros (más 13 británicos para completar la plantilla), aunque la norma todavía no ha sido aprobada, serían los de mayor peso en el equipo. La cesión a otro club parece lo más seguro ante esta circunstancia.

Fichajes deben jugar con selección para estar en la Premier League

Otra de las trabas que se presentan para Kluiverth Aguilar, y para todos los extranjeros que todavía no tienen participación en sus seleccionados, es que la norma de participación internacional se mantendría. Es decir, las futuras contrataciones deben haber defendido a su país.

La medida se basa de la siguiente manera: 30% de partidos si su país está entre los primeros 10 puestos del ranking FIFA; el 45% del 11° al 20°; el 60% del 21° al 30° y el 75% para selecciones por detrás. La FA (Asociación de Fútbol) vela por mayor competencia en Inglaterra con este requisito.

En este sentido, Kluiverth Aguilar también es afectado, aunque hay una esperanza. Los clubes de la Premier League y demás categoría solicitarán minimizar o eliminar esta norma, pues la legión de extranjeros se reduce. En abril del 2021 se definirán los acuerdos.