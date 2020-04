¿Un adiós prematuro? Iker Casillas ve difícil volver a jugar fútbol

El año pasado Iker Casillas sufrió un infarto agudo de miocardio que lo alejó de los campos de juego y, pese a que en inicios de su recuperación se tenía la esperanza de verlo más pronto que tarde bajo los tres palos, el español dejó en claro que aún “va a ser difícil”.

Casillas, en diálogo con Míchel, actual entrenador de Pumas de la UNAM, habló del presente en el mundo del fútbol y también de su situación a nivel individual.

“Volver a jugar creo que va a ser difícil. Hace un mes y medio, justo antes de la pandemia, estuve con el doctor en la ciudad deportiva del Porto, me vieron que estaba bien, me hicieron una prueba de esfuerzo y quedamos para repetirla en abril”, comenzó diciendo el exportero del Real Madrid.

“Con todo lo que ha pasado este mes no he estado al cien por cien con los ejercicios que debía. Ahora tengo que solucionar esto y quiero presentarme a la presidencia de la Federación, aunque lo importante es acabar con la pandemia. Yo sigo adelante, pero ahora mismo no es lo importante”, añadió Iker Casillas.

Asimismo, el también exgolero de la selección española reconoció que en algunos momentos de su recuperación se vino abajo. “Después del ataque al corazón durante un mes, tenía miedo de caminar, dormir y hacer cualquier esfuerzo físico. Era imposible, me sentí triste. Ahora no, me siento bien. Pero me preocupo mucho. Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer", confesó.

"Ahora no tengo inseguridad. Al principio estaba más acongojado y con más nervios. Recuerdo la primera prueba en España que casi me vengo abajo, me desmayé. Era a las tres semanas y fui un inconsciente”, sentenció Iker Casillas.

EL DATO

Iker Casillas llegó a Porto en la temporada 2015-16 luego de estar 15 años seguidos en Real Madrid.