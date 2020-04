Romelu Lukaku "A principios de año 23 jugadores ya estábamos enfermos, pero no nos hicieron pruebas"

Una denuncia que viene dando la vuelta al mundo hizo Romelu Lukaku sobre la situación que vivieron muchos de sus compañeros a principios de año cuando la expansión del Coronavirus no era ni la sombra de lo que hoy en día acusando que no le hicieron las pruebas de descarte al instante.

El atacante de Inter, aclaró que en enero muchos de sus compañeros ya tenían síntomas de fiebre que podría señalar que tendrían el Coronavirus e incluso uno casi se desmaya y solo lo sustituyeron.

"23 de cada 25 jugadores del Inter ya estábamos enfermos de tos y fiebre a principios de Año, pero no se nos hizo una prueba de coronavirus, a pesar de que el central Milan Skriniar casi se desmayó y tuvo que ser sustituido durante un partido", dijo el atacante.

Por otro lado afirmó que hasta él pasó una situación con fiebre alta y que incluso no acudió a una activación de una marca al no sentirse disponible atinando a descansar sin conocer si es que en realidad tuvo Coronavirus.

"Teníamos una semana libre en enero, volvimos al trabajo y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos. No estoy bromeando. Todos tosían y tenían fiebre. Cuando estaba calentando, me sentía mucho más caliente de lo habitual. No había sufrido fiebre en años. Después del partido había una cena planificada con el patrocinador Puma, pero no pude ir. Me fui directo a la cama. Nunca hicimos las pruebas en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con seguridad", declaró el belga.

EL DATO

Romelu Lukaku llegó esta temporada a Inter proveniente de Manchester United.