¡Polémica en Inglaterra! Ozil no estuvo de acuerdo con reducción salarial

Hace solo unos días Arsenal anunció que pactó con su plantilla una reducción salarial del 12.5% debido a la crisis del coronavirus. No obstante, este martes Mirror Sport informó que Mesut Ozil y dos futbolistas más (no dijeron nombres) no estaban conformes con esa decisión.

Esta revelación causó revuelo en Inglaterra ya que Mesut Ozil es el jugador mejor pagado de toda la plantilla ‘Gunner’ con 400 mil euros a la semana, poco más de 1.5 millones de euros al mes.

¿Por qué el alemán no aceptó como sus otros compañeros? Según la información de Mirror Sport el zurdo quiere esperar para comprobar las consecuencias económicas que dejará la crisis del COVID-19.

“El aplazamiento puede ser una opción, pero no hay que acordar un recorte hoy cuando los clubes aún pueden obtener las mismas ganancias que el año pasado. El impacto financiero exacto en los clubes podremos verlo tres o seis meses, pero no podemos verlo hoy”, había dicho sobre el tema el agente de Ozil, Erkut Sogut, a The Athletic.

En Inglaterra indican que la rebaja salarial en Arsenal sería de 12 meses (hasta abril del 2021) y estipulan que todo ese dinero será devuelto si el equipo logra meterse a la próxima edición de la Champions League. En cambio, si solo llegan a la Europa League, se les reembolsará el 7.5%.

"Estas medidas entrarán en efecto este mes, con el papeleo siendo rellenado en los próximos días. Si alcanzamos determinados objetivos en las siguientes temporadas, principalmente relacionados con éxitos en el campo, el club devolverá las cantidades acordadas", dice parte del comunicado del club.

EL DATO

Mesut Ozil llegó al Arsenal procedente del Real Madrid a cambio de 47 millones de euros.