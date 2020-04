Van Persie recuerda cómo Van Gaal lo "botó" de Manchester United

Durante tres temporadas Robin van Persie era uno de los referentes de Manchester United dentro y fuera de la cancha. Empero, en 2015 dijo adiós luego de una desgarradora conversación con Louis Van Gaal, en ese entonces entrenador del club.

“Tuve una conversación con él y me dijo: ‘Robin, yo soy el entrenador y tú el jugador y tienes que irte. Nuestros caminos se van a separar. Tu tiempo ya pasó”, comenzó diciendo en una entrevista con Voetball. “Respondí que todavía tenía contrato, pero Van Gaal dijo que no le importaba. Fue implacable. Había visto venir algo como esto, pero no esperaba que fuera tan brutal”, agregó.

“Después se te pasan muchas cosas por la cabeza. Todavía tenía contrato, mi familia era feliz en Inglaterra y llevábamos once años allí. ¿Ahora qué? Mis hijos iban al colegio, hasta tenían pareja”, prosiguió contando Van Persie. “Le dije que veríamos lo que pasaba. Aquella era su opinión, pero yo tenía contrato y era feliz. Luego me levanté, le di la mano y me fui”, señaló.

Asimismo, el entonces jugador recordó cómo vivió el camino de vuelta a casa tras ese diálogo con Van Gaal. “Fue doloroso. ¿Cómo reaccionas ante eso? Tan implacable, tan duro, tan directo... Cuando empezó la pretemporada no se me permitió participar en los partidos once contra once. Me daban una pelota y me decían que hiciera algo yo solo. Intentas mantener la calma, pero cuesta mucho. Vas de machito, finges que no te hace daño, pero por supuesto que sí. Me afectó a mí, a mi familia y a mi carrera. Mucho”, explicó.

Finalmente, Robin van Persie dejó una reflexión. “Tal vez hubiera sido bueno si hubiera podido hablar con alguien fuera de mi propio círculo, pero era demasiado terco para eso. Mirando atrás, ha habido más momentos en mi carrera que me habrían beneficiado”, apuntó.

Robin van Persie terminó marchándose al Fenerbache de Turquía y posteriormente colgó los botines en Feyenoord de Holanda, club donde debutó.

EL DATO

Robin van Persie actualmente es entrenador de delanteros en Feyenoord de Holanda.