Coronavirus: Romelu Lukaku asegura que todos en el Inter de Milan tuvieron tos y fiebre hace poco

Gran preocupación en el fútbol italiano viene causando las recientes revelaciones de Romelu Lukaku. El delantero belga confesó que hace algunas semanas todos los jugadores del plantel del Inter de Milan se sintieron mal de salud y presentaron los síntomas del coronavirus.

A través de sus redes sociales Lukaku aseguró que tras regresar de vacaciones en diciembre pasado muchos en el grupo presentaron todos los síntomas del letal virus que viene causando estragos en todo el mundo. Incluso Romelu señaló que él y su compañero Skriniar, en el partido frente al Cagliari por la fecha 21, estuvieron apunto de desmayarse.

“Tuvimos una semana libre en diciembre. Al volver juro que 23 de 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y a los 25 minutos uno de nuestros defensas, Skriniar, tuvo que irse del campo. No pudo continuar y casi se desmaya. Todos tosieron y tuvieron fiebre", sostuvo muy preocupado el delantero.

"A mi también me molestó. Sentí mucho calor. No he tenido fiebre en años. Después del partido hubo otra cena con los invitados de Puma en el programa, pero les di las gracias y me fui directo a la cama. Nunca nos han hecho la prueba del virus en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con certeza", agregó.

Además el ex Manchester United dejó notar el temor que tiene por la salud de su mamá y su hijo, a quienes todavía no ha podido llevarlos a vivir a Italia debido a la gravedad de la situación, y espera que el país transalpino logre controlar pronto el virus.