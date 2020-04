Thomas Müller y el reinicio de la Bundesliga: "estamos dispuestos a jugar, incluso en cuarentena"

La Bundesliga sería la primera de las cinco grandes ligas de Europa que se reinicie. No solo porque el coronavirus parece controlado en Alemania, sino también por la predisposición de jugadores como Thomas Müller.

El delantero del Bayern Múnich ha declarado este miércoles que está dispuesto a volver a la actividad, incluso si se mantiene el confinamiento.

"Está absolutamente claro que el fútbol se sujetará prácticamente a todas las reglas necesarias para jugar. Mientras las reglas sean compatibles con las leyes y reglamentos, los profesionales jugaremos. Si es necesario, incluso en cuarentena", declaró el jugador 'bávaro' a la revista Sport Bild.

Recordemos que los planes de los organizadores del torneo germano es reiniciar la actividad el 9 de mayo, con varias medidas de seguridad, entre ellas jugar a puertas a cerradas y permitir el ingreso de máximo 126 personas al estadio entre jugadores, cuerpos técnicos, periodistas, directivos, etc.

Eso sí, Thomas Müller también es consciente que existe la posibilidad que la Bundesliga no se reanude. ¿Está de acuerdo que el Bayern sea nombrado campeón por ser el puntero? Sí, pero no le quita el sueño.

"Si no podemos jugar la temporada hasta el final, lo único decisivo desde lo deportivo es que encabezamos la tabla. Si en esta situación particular nos dan o no el reconocimiento oficial del título es irrelevante para mí", agregó.

EL DATO

Bayern Múnich, y la mayoría de equipos de la Bundesliga, vienen entrenando desde hace unas semanas.