Ricardo La Volpe se retira como director técnico: "Ya me pasó la edad"

¡Lo tiene decdido! El argentino Ricardo La Volpe anunció su retiro del futbol luego de 27 años siendo director técnico

Pero el "Bigotón", como lo conocen, no le dirá adiós al fútbol por completo. Buscará ser director directivo, objetivo que tiene planeado desde hace más de diez años.

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, manifestó a "Futbol Picante".

El entrenador dirigió muchos clubes en México como Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atlante (se coronó campeón), Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Rayados y Jaguares.

En cuánto a selecciones Ricardo La Volpe llevó a México al Mundial de Alemania 2006, quedando eliminado en octavos de final a manos de Argentina. También pasó un corto tiempo con el combinado de Costa Rica.

En Argentina dirigó a Boca Juniors y Vélez Sarsfield y finalmente en Egipto a Pyramids.