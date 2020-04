Gerardo Martino: Federación Mexicana de Futbol no le recortó su salario pese a crisis por Coronavius

Pese a las pérdidas económica por las paralizaciones de los torneos a causa del Coronavirus, el técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, aseguró que la Federación Mexicana de Futbol no le recortó su salario de marzo.

“No, en este momento no se ha producido nada de este tipo, hemos tenido nuestro pago de marzo en las mismas condiciones de siempre y si en algún punto llegara a suceder estamos abiertos a hablar con las autoridades. El compromiso tiene que ser de todos y si llegara a suceder estamos abiertos”, afirmó Martino en entrevista para "TUDN".

El entenador se encuentra pasando la cuarentena en su natal Rosario, en Argentina, y cuenta que se mantiene en contacto con los seleccionados mexicanos.

“Estamos en contacto con los jugadores para saber cómo están y para tener algunas opciones futbolísticas que les sean motivo de distracción, hablar sobre cuestiones de futbol, los que están afuera ayudarlos, tratamos de tener una cercanía para que esto no nos resulte tan largo”, señaló el "Tata" Gerardo Martino.

Por último, el DT de México consideró que se viene un "difícil" y "apretado" calendario para las eliminatorias mundialistas a Qatar 2022.

“Hay una realidad, todos están en la misma situación, el futbol está parado en casi todo el planeta, todos vamos a regresar a la competencia sin haber tenido contacto cercano con los futbolistas, pero no dejan de existir esas diferencias porque la pandemia no las eliminó. Si bien estamos en condiciones similares en cuanto al trabajo, hay una situación de capacidades individuales que no ha desaparecido”, culminó Gerardo Martino.