Diego Forlán eligió a su favorito: “Cristiano es más completo que Messi”

En lo últimos 12 años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han acaparado todos los premios individuales habidos y `por haber en el mundo del fútbol consolidándose como los mejores de esta generación y de la historia del balompié mundial.

Sin embargo, la discusión siempre está presente en cuanto se tenga que elegir por uno de ellos. Cierto sector considera que Cristiano Ronaldo es mejor por su capacidad física y potencia, mientras que otros afirman que el talento de Lionel Messi es algo que no se compra en el mercado.

Esta vez, Diego Forlán, excompañero del delantero portugués en Manchester United, eligió a Cristiano por encima del argentino afirmando que es mucho más completo, pero que igual se tratan de los dos mejores jugadores del momento.

“Siempre digo lo mismo, si va a analizar características de cada uno, digo que Cristiano Ronaldo es mucho más completo que Lionel Messi”, señaló el uruguayo. Forlán también comentó como fueron los inicios de Cristiano en Inglaterra donde comenzó su gusto por el gol.

“Cristiano antes era mucho de bicicletas le gustaba el ‘firulete’ y lo practicaba, mientras yo estaba haciendo otro trabajo. Luego le agarró gusto al gol y se dedicó solo a eso”, agregó. No obstante, el ex delantero de Atlético Madrid no se olvidó de alabar a Lionel Messi alabando su habilidad con la pierna menos hábil.

“Por más que Lionel Messi es zurdo, le pega muy bien con la derecha. Eso que para el zurdo es más complicado pegarle con la otra pierna, que para un derecho pegarle con zurda, no pasa con él. El zurdo bueno no necesita la derecha y por eso la comparación con Maradona, a veces, no digo que uno se a mejor que el otro”, sentenció.