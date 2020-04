Qué ver HOY miércoles 29 de abril en TV mientras el fútbol está detenido a causa de coronavirus

El coronavirus ha paralizado la actividad deportiva en todo el mundo; sin embargo, eso no significa que no se puede ver fútbol en la televisión. Te dejamos la programación completa para que te entretengas en esta cuarentena. Ojo que en algunos países no se paró el "Deporte Rey".

Partidos como el Brasil vs Suiza del Mundial Rusia, se vienen pasando en distintos canales como DirecTV y Movistar, ojo que es repetición, pero eso es lo de menos para los que les gusta ver fútbol.

Sacando a relucir su exclusividad en los torneos principales del mundo fútbol, DirecTV ofrecerá algunos partidos de los últimos Mundiales y Eurocopas. Los platos fuertes serán el Francia vs Perú por el Mundial de Rusia y el Clásico de Argentino Newell´s vs Rosario Central.

Hoy miércoles 29 de abril te recomendamos VER en TV

España vs Irán | Mundial Rusia

Canal: 610 DirecTV

Hora: 8:00 am.

Portugal vs Gales | Euro 2016 semifinal

Canal: 610 DirecTV

Hora: 10:00 am.

San Lorenzo vs Nacional | Copa Libertadores 2014

Canal 1604 DirecTV

Hora: 8:00 am

Newell´s vs Rosario Central | Fútbol Argentino 2016-2017

Canal 604 Fox Sports

Hora: 14:00 horas

Francia vs Perú | Mundial Rusia 2018

Canal 612 DirecTV

Hora: 16:00 horas

Brasil vs Suiza | Mundial Rusia 2018

Canal 610 DirecTV

Hora: 20:00