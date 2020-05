Gobierno italiano podría finalizar la Serie A unilateralmente

Si bien está previsto que los futbolistas de la Serie A vuelvan a entrenar de manera individual este lunes 4 de mayo y grupalmente el 18 del mismo mes, todo esto se podría cancelar si es que las autoridades del balompié italiano no llegan a un acuerdo con el gobierno para el protocolo de seguridad sanitaria.

El ministro del Deporte, Vincenzo Spadafora, recalcó que la reanudación del “catenaccio” (en todas sus índoles) depende de que ambas partes estén en la misma sintonía para salvaguardar la salud de todos los implicados en el deporte rey.

"Digámoslo claramente. Si las partes acuerdan el protocolo, las sesiones de entrenamiento se reanudarán y, en consecuencia, también habrá una reflexión positiva sobre el reinicio del campeonato. Si es al contrario, el gobierno decretará el cierre de la temporada debido a una emergencia de salud", señaló el ministro.

"Hacemos un llamamiento a la Liga de la Serie A para acabar con las polémicas y los desencuentros. El fútbol debe ser símbolo un alegría, pasión y juego, y debe dividirnos solo cuando animes", agregó.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo, figura de la Juventus, no contempla regresar a Turín en los siguientes días por temor a contagiarse del COVID-19. El portugués afirma que mientras el virus no esté controlado no regresará a Italia, prefiere continuar entrenándose en su mansión de Portugal.

EL DATO

Si se cumplen con lo programado, se espera que el Calcio vuelva a la actividad a inicios de junio.