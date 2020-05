Marcelo aclaró su futuro: "No quiero salir del Real Madrid"

Marcelo es historia viva del Real Madrid. El lateral brasileño lleva trece años en el club español, pero desde hace unos años dejó de ser indiscutible en el puesto y desde la prensa internacional no se cansan de relacionarlo con algunos clubes.

En una entrevista con Fabio Cannavaro en Instagram, el lateral del Real Madrid aclaró que no ve su futuro lejos de la capital española y negó cualquier tipo de rumor que lo sitúa en la Juventus al lado de Cristiano Ronaldo.

"Yo no quiero salir y creo que el Real Madrid no me dejaría. Estoy muy bien en Madrid desde que llegué con mi familia. Es mucho tiempo y tengo una historia increíble", detalló Marcelo.

"Me parece bien que haya equipos que me quieran, no sé si la Juve. Hace dos años ya había firmado con ellos y tenía puesta la camiseta porque no sabía vivir sin Cristiano. La gente se inventa muchas cosas", precisó el futbolista brasileño.

Cabe destacar que Marcelo tiene contrato con el Real Madrid hasta mediados de 2022. Para aquella fecha, el brasileño tendrá 34 años y tendrá el derecho de decidir su futuro: una extensión de contrato más, un posible retiro o la vuelta al fútbol brasileño.

¿Messi o Cristiano?

Tantas veces tajante, Marcelo ya no se mostró tan inflexible cuando le consultaron por el portugués y el argentino. "No puedes decir quien es mejor, yo he jugado diez años con Cristiano y la motivación que te da dentro del campo es única, cómo te lleva arriba. Messi está parado y de la nada construye gol", afirmó.