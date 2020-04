Ex delantero de Uruguay sobre Washington Tabárez: “Es un inútil, nunca le ganó a nadie”

Hablar del fútbol uruguayo es hablar del ‘Maestro’ Washington Tabárez, quien desde el 2006 volvió a tomar las riendas de la selección charrúa a la cual la ha clasificado tres veces consecutivas a un Mundial y hasta logrado una Copa América.

Es por ello que el trabajo de Tabaréz con Uruguay ha generado la admiración de muchos quienes esperan que los logros, una vez superado el coronavirus, sigan para el conjunto oriental. Sin embargo, hay quienes señalan que el ‘Maestro’ no ha aportado nada.

Se trata de un exdelantero de la Selección Uruguaya que tuvo un paso importante por Europa pero que, tras sufrir un accidente automovilístico en el 2006, tuvo que ser operado siendo obligado a retirarse tras la amputación de la parte inferior de la rodilla derecha.

Darío Silva no se calló nada y criticó severamente el trabajo de Washington Tabaréz. “Es un inútil, nunca le ganó a nadie. En 14 años con la Selección de Uruguay solo ha ganado una Copa América. Aquí en Europa se pierde una Champions League y estás en la calle”, señaló el ex atacante del Málaga a un medio español.

La cosa no quedó allí y siguió disparando: “Estadísticamente no le aportó nada a Uruguay. Con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa, no hemos salido campeones del mundo. El mejor entrenador que tuve en el mundo fue el italiano Giovanni Trapattoni, él me enseñó el fútbol”.

Por último, Darío Silva señaló que el haber quedado cuartos en Sudáfrica 2010 fue “de casualidad” y porque se tuvo a un Forlán que estuvo “magistral”. Además, enfatizó que le gusta el juego de Edinson Cavani y espera verlo pronto en el Real Madrid.

Cabe mencionar que Darío Silva radica en España en donde trabaja en una pizzería. Con la Selección Uruguaya llegó a jugar 49 partidos y marcó en 14 oportunidades.