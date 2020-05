'Pato' Abbondanzieri reveló detalles de la inesperada carta que recibió de Marcelo Bielsa

El ex portero de la selección argentina y Boca Juniors, Roberto Abbondanzieri, sostuvo una importante y larga carrera. Fue multicampeón con el cuadro 'xeneize' y llegó a disputar el Mundial de Alemania 2006 con la 'albiceleste'.

Es recordado por sus grandes actuaciones y principalmente en sus memorables incidencias en la tanda de penales, al mismísimo estilo de Sergio Goycochea. “Para mí eran fáciles los penales, yo tenía mucho para ganar", declaró para TyC Sports.

“Estudiaba a los rivales. Miraba mucho los partidos", agregó, no obstante, remarcó en solo en una definición estuvo desorientado. “Una sola vez estuve desorientado, y fue en la final de la Copa América ante Brasil, porque erramos los primeros lanzamientos”.

Justamente, ese subcampeonato en la Copa América Perú 2004 dolió en el alma debido a que fue contra el rival de siempre. Abbondanzieri desveló que, dos años después, Marcelo Bielsa le envió una carta.

“Después del Mundial 2006 yo estaba entrenando con el Getafe y un tipo del correo me hizo llegar una carta. Era de Bielsa. Se refería a mí como Abbondanzieri, nunca con el nombre ni nada, formal hasta en las cartas", relató.

"Me felicitó por llegar a Europa, por el Mundial (Alemania 2006) y me escribió ‘la verdad que le tengo que decir algo después de tanto tiempo: no puedo entender por qué puso tanta gente en la barrera’. Y me explicó que contra Brasil cuando nos empataron, faltaba gente en el área”, comentó.

El 'Pato' resaltó que Bielsa nunca le recriminó sobre el hecho y argumentó que tenía miedo que un brasileño pueda rematar directamente en lugar de enviar un centro al área. Existieron rumores sobre una supuesta respuetsa, pero el ex guardameta desmintió el hecho.

“Se habló de que le respondí la carta, pero no. Sí charlé del tema en Rosario porque nos cruzamos un par de veces. No son charlas tan largas pero sí concretas y seguras”, concluyó.