Martín Palermo: "Mi nombre sonó en Colo Colo dos veces, la primera antes que llegara Mario Salas"

Luego de su salida de Pachuca de México en noviembre de 2019, en Chile aseguran que Martín Palermo encabeza la lista de candidatos para asumir la conducción de Colo Colo.

Incluso el propio exgoleador de Boca Juniors confesó que en más de una oportunidad dialogó con la directiva de Colo Colo para reemplazar a Mario Salas.

"En algún momento mi nombre sonó en Colo Colo. Se habló un par de veces, es cierto. La primera antes de que llegara Mario Salas", expresó Martín Palermo en una entrevista con el diario La Tercera.

Eso sí, el ahora director técnico no descartó esta posibilidad y aseguró que podría dirigir a Colo Colo una vez pase la crisis de la pandemia del Coronavirus. "Marcelo Espina dijo que se suspendió la búsqueda de entrenador hasta que no se aclare el panorama del fútbol en general. Puede ser que en algún momento me llamen, pero eso obviamente no depende de mí, porque con él nunca tuve un contacto directo", indicó.

Asimismo, Martín Palermo repasó su trayectoria en Chile como DT de Unión Española. “El fútbol chileno me ayudó a crecer mucho como entrenador. Pasé ahí dos años y medio que fueron muy importantes en mi carrera, aunque no pudimos conseguir títulos. Después me fui a México, pero nunca dejé de mirar lo que pasaba en la liga de Chile”, agregó.

"En Chile empecé a disfrutar la profesión de técnico cuando dirigí a Unión Española. Haber salido del ruido de Argentina me sirvió mucho y hoy ya tengo las cosas claras", concluyó el exartillero de Boca Juniors.