Jerome Boateng ironizó con jugada ante Lionel Messi y recuerda que le ganó la final del Mundial 2014

La semifinal de la Champions League entre Barcelona y Bayern Múnich no es un grato recuerdo para Jerome Boateng, a quien todavía lo persigue aquella jugada en que Lionel Messi lo ridiculizó.

Este miércoles se cumplieron cinco años de aquella acción en que la 'Pulga' dejó en el piso al defensor alemán con una finta, para luego definir a placer en el mano a mano ante Manuel Neuer. Fue el 2-0 parcial en el Camp Nou.

Pese a que ya pasó un lustro, el zaguero germano aún es víctima de burlas por parte de los cibernautas, que elaboran memes utilizando la imagen de su caída.

Sin embargo, Boateng esta vez no se quedó callado y respondió a sus detractores con un mensaje irónico, pero certero, a través de Twitter, en el que recordó que en la final del Mundial Brasil 2014 venció a la Argentina de Lionel Messi.

"Aquí tienes algo para reír en estos días difíciles. Mientras, conseguiré palomitas y miraré la final de la Copa del Mundo de 2014", escribió Boateng, quien acompañó su post con una foto de aquella jugada ante el astro nacido en Rosario.

Here you go - something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile 🍿 ... and watch World Cup final 2014 afterwards 😉 pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr