Coronavirus: equipos de la MLS volvieron a los entrenamientos

Cuando la MLS recién había comenzado su nueva temporada, el coronavirus empezó a expandirse por todo el mundo obligando que el fútbol norteamericano sea cancelado en el mes de marzo como medida de precaución.

Sin embargo, este miércoles se dio una luz de esperanza para su regreso. Resulta que varios equipos volvieron a las prácticas bajo estrictas medidas de seguridad por la pandemia que también ha golpeado duramente al país norteamericano.

Clubes como el Atlanta United, Sporting Kansas City, Inter Miami y Orlando City, abrieron sus complejos deportivos para que sus jugadores puedan hacer trabajos de calentamiento de forma individual y voluntaria.

Sin embargo, los futbolistas que dijeron presente en las sedes de sus clubes, solo pudieron entrenar al aire libre, más no acceder a los vestuarios y gimnasios. Además, a cada uno se le tomó la temperatura.

Dentro de los jugadores que fueron vistos practicando en los campos estuvieron Rodolfo Pizarro, Matias Pellegrini, Luis Robles, ‘Pity’ Martínez, entre otros, quienes se mostraron alegres por hacer algo de fútbol.

Sobre la fecha oficial del retorno de la MLS, aún no hay nada pactado. Por el momento se habla de que se daría el 8 de junio, aunque mucho dependerá de cómo siga la situación por el coronavirus ya que, en Estados Unidos, la cifra de muertes ya superó las 70 mil.

Cabe mencionar que ningún jugador peruano ha sido visto entrenando con su club este miércoles. En los próximos días, podría haber novedades.

Para la presente temporada de la MLS, son siete los futbolistas nacionales que están. Ellos son: Pedro Gallese (Orlando City), Andy Polo (Timbers Portland), Marcos López (San Jose Earthquakes), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Alexander Callens (New York City), Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps) y Edison Flores (DC United).

Every single player came to the facility today for our voluntary individual sessions. We missed these guys. #OrlandoCity | @OrlandoHealth pic.twitter.com/ruOwI2LfvL