Manchester City: Kyle Walker denuncia acaso a su familia tras violar cuarentena en Inglaterra

Inglaterra, al igual que las grandes naciones de Europa, se ha visto duramente golpeada por la aparición del nuevo coronavirus que ha cobrado cientos de víctimas en el país británico. Esto obligó a la FA a suspender la Premier League para conservar la salud de sus futbolistas ante posibles contagios.

Sin embargo, algunos jugadores no respetaron dicha medida como es el caso de Kyle Walker quien fue acusado de organizar una fiesta con dos prostitutas en pleno estado de emergencia, además de violar el aislamiento para saludar a una de sus hermanas por su cumpleaños.

Luego que la opinión pública tomara conocimiento de estos hechos, el futbolista de Manchester City ha sido víctima de constantes de acosos por parte de seguidores del club y parte de la prensa deportivo y de espectáculos de Inglaterra.

Por ello, el también futbolista de la selección de Inglaterra ha emitido un comunicado donde denuncia que esta situación no solo le afecta a él sino que también a su familia. Recientemente he pasado por uno de los períodos más difíciles de mi vida, del cual asumo toda la responsabilidad. Sin embargo, ahora siento que estoy siendo acosado. Esto ya no solo me afecta a mí, sino que también afecta la salud de mi familia y mis hijos pequeños. Ni siquiera me siento seguro en casa, ni ellos tampoco. ¿Quién se merece esto?", expresó.

FIFA e IFAB aprueban nuevo reglamento: cinco cambios por partido y dejar de usar el VAR

a Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la International Football Association Board (IFAB) aprobaron un cambio en el reglamento de fútbol con la intención de mellar el impacto negativo que genera el coronavirus.

IFAB decidió aceptar la propuesta de FIFA y resolvió modificar de manera transitoria las Reglas de Juego que rige sobre el 'Deporte Rey': el máximo ente del fútbol indicó que se busca preservar la salud de los jugadores quienes en su mayoría se encuentran confinados por el virus del COVID-19.