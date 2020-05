Barcelona: Arthur y la gran polémica que desató al cambiar de automóvil

El mediocampista de Barcelona, Arthur Melo, se vio envuelto en una gran polémica. Sucede que el mediocampista cambió de vehículo para dirigirse a los entrenamientos 'blaugranas', a pesar de que esta práctica está prohibida según el protocolo de LaLiga.

Según los medios españoles, el volante brasileño apareció este lunes con un coche distinto al que utilizó el pasado viernes. La situación excepcional obligó a que los organizadores del campeonato dispongan que cada jugador utilice solo un automóvil.

El protocolo de seguridad indica que esta medida evitará la propagación del virus del coronavirus, no obstante, a pesar de haber sido criticado severamente en las redes sociales, Arthur y Barcelona comunicaron sobre este hecho a LaLiga con anticipación, por lo que el ente no lo ha considerado como una infracción.

La versión del futbolista de la 'Canarinha' refiere que se vio en la obligación de emplear otro auto debido a que el usado el pasado viernes tuvo una avería mecánica: el 4x4 que empleó se quedó sin batería.

Todas las alarmas fueron disipadas por los voceros de Barcelona quienes indicaron que todos los coches que ingresan al Ciutat Esportiva Joan Gamper son desinfectadas una vez que llegan a las instalaciones.

Arthur no solo ha sido noticia por este particular hecho. El mediocampista también es protagonista en una presunta operación entre Barcelona y Juventus: los 'blaugranas' cederían al volante y recibirían a Miralem Pjanic. Esto ha sido criticado por los hinchas azulgranas debido a que el brasileño no ha desentonado en el Camp Nou y además es joven (23 años), mientras que el serbio ya ingresó al ocaso de su carrera (30 años).