Se fija precio por Arturo Vidal: Inter de Milán presentará oferta a Barcelona

Barcelona es consciente que Arturo Vidal es uno de los jugadores que posiblemente salga de la plantilla en el próximo mercado de fichajes. Para ello, está evaluando algunas incorporaciones que puedan sustituir al mediocampista chileno.

Según ha informado Sport, la dirigencia de Inter de Milán ya tiene el precio que presentará a sus pares españoles: 15 millones de euros. Con esta cifra, el cuadro 'nerazzurro' busca incorporar al 'King' quien se ha convertido en uno de los elementos más usados por Quique Setién.

La cifra estimada por el citado medio es muy importante, y más aún, si se recuerda que Vidal llegó en calidad de jugador libre al Camp Nou. Eso sí, el monto es inferior al solicitado por Barcelona: los 'catalanes' piden 20 millones de euros.

Todo dependerá de la disposición de los 'blaugranas' al momento de negociar. Se especula que pidan un par de millones más, no obstante, la crisis económica que atraviesa el club a causa del coronavirus los haría cambiar de opinión.

Arturo Vidal entrena con Barcelona

Mientras eso ocurre, Arturo Vidal forma parte de los entrenamientos de Barcelona con miras al reinicio del campeonato. "Es un paso volver al centro de entrenamientos. Salir de casa y pisar el césped es un avance, pero estamos lejos de la normalidad porque aún no hay trabajos en equipo y el entrenamiento tiene muchos cuidados para evitar contagios", declaró.

"Aquí la situación ha sido durísima, con muchas muertes, y lo menos que podemos hacer es cuidarnos y dar ejemplo. Me gustaría que no hubiese distanciamiento social, pero más me gustaría que todos estén sanos. Es responsabilidad de todos sumar", sentenció para El Mercurio.