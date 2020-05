Qué ver HOY martes 12 de mayo en TV mientras el fútbol está detenido a causa de coronavirus

El coronavirus ha paralizado la actividad deportiva en todo el mundo; sin embargo, eso no significa que no se puede ver fútbol en la televisión. Te dejamos la programación completa para que te entretengas en esta cuarentena. Ojo que en algunos países no se paró el "Deporte Rey".

Este martes, Barcelona vs Manchester United está en la cartelera. Se repetirá la final de la Champions League 2011. Lo pasarán en distintos canales como DirecTV y Movistar. ¡Imperdible!

Sacando a relucir su exclusividad en los torneos principales del mundo fútbol, DirecTV ofrecerá algunos partidos de los últimos Mundiales y Eurocopas. Los platos fuertes serán la final de Champions League y la campaña de Corinthians para ganar la Libertadores 2012.

Fox Sports

Canal 604

Hora: 8:00

Copa Libertadores 2008 | River Plate vs San Lorenzo

Juventus vs Monaco | Champions League 2016/17

Hora:10:00

Inter Campeón Sudamericana 2008

Hora:16:00

Corinthians Campeón Copa Liberadores 2012

Hora:16:00

Barcelona vs Manchester United | Final Champions League 2011

Hora:20:00

Canal 609

Barcelona vs Arsenal | Champions League 2009/10

Hora:8:00



DirecTV

Canal 612

Mundial Rusia 2018

Portugal vs Irán

Hora: 8:00

Canal 610

Bélgica vs Japón | Mundial Rusia octavos de final

Hora:14:00

Suecia vs Suiza | Mundial Rusia Octavos de final

ESPN

Canal 621

Real Madrid vs Barcelona | Liga 2013/14

Hora:11:00

Barcelona vs Atlético Madrid | Lig 2013/14

Hora: 13:00