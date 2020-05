Samuel Eto'o: "Mourinho me envió una foto de la camiseta del Inter con el '9' y me dijo es tuyo"

El ex delantero de la selección de Camerún, Samuel Eto'o, es considerado uno de los mejores jugadores africanos en la historia así como uno de los futbolistas extranjeros mejor valorado tanto en Barcelona como en Inter.

Ya retirado desde hace algunos años, el atacante decidió recordar su estancia en España y compararla con la de Italia. Dos estilos que lo terminaron marcando. "Fue diferente el triplete del Barca al del Inter", inicia el relato.

"Habían estado esperando la Champions durante 45 años y llegar a un sitio tan especial y hambriento y ganarla inmediatamente parecía una tarea imposible", agregó.

Eto'o precisó una curiosa anécdota que vivió junto a Marco Materazzi: el campeón del mundo la selección de Italia lo terminó por convencer para que arribe a Inter. "Así se convirtió en mi hermano. Me escribió: 'Si vienes al Inter, ganaremos todo'. Yo no tenía el número y tuve que preguntar a Albertini. No me había pasado algo así nunca", exclamó.

Asimismo, desveló la forma de cómo José Mourinho, entrenador del cuadro italiano, lo terminó de convencer. "Me envió una foto de la camiseta del Inter con el '9' y me dijo: 'Es tuyo, te está esperando", exclamó.

La comparación entre 'Mou' y Pep Guardiola siempre estará presente y este hecho le fue consultado a Eto'o. "Lo único común que tienen estos dos entrenadores es su deseo de ganar. Son personalidades completamente diferentes que tienen una visión diferente del fútbol".

Finalmente, Eto'o abandonó Barcelona, pero un encuentro los volvió a juntar: las semifinales de la Champions League 2010. Ese partido que jugó en el Camp Nou defendiendo la 'mica' del Inter lo terminó por marcar: tuvo que dejar su posición habitual para desplegarse como volante por derecha e incluso lateral.

"Cuando expulsaron a Motta, Mourinho nos llamó a mí y a Zanetti, y me explicó cómo jugar. Ni siquiera tuve tiempo para pensar cómo tenía que jugar como lateral o cuánto debía correr", agregó y entorno a la final de Madrid refirió que una final "no se juega, se gana. O llevamos la copa a Milán o no volvemos".