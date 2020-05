Partidos de HOY martes 26 [EN VIVO Zapping TV] programación y repetición

Partidos de hoy | Este martes 26 de mayo se reiniciará algunas repeticiones de eventos que marcaron historia en el mundo del fútbol. Entre ellas, campañas de la Eurocopa, Copa del Mundo y Bundesliga que serán transmitidos vía DirecTV, Fox Sports y ESPN.

Los partidos más atractivos que se podrán visualizar son los de Portugal vs República Checa por la Eurocopa 2012, Atlético de Madrid vs Leicester por la Champions League así como el Portugal vs Ghana en el Mundial Brasil 2014.

También habrá fecha de la Bundesliga, torneo que continúa su curso durante la pandemia del coronavirus. En esta ocasión, Bayern Múnich enfrentará a Borussia Dortmund en un choque podría definir al campeón: si los 'bávaros' vencen ampliarán la ventaja a 7 puntos, pero una caída lo pondría a solo un punto de ser cazados por los 'amarillos'.

El Italia vs Costa Rica en el Mundial Brasil 2014 supone un importante cotejo para recordar. En el mismo certamen, se retransmitirá el cotejo entre Colombia vs Uruguay, evento donde James Rodríguez anotó el mejor gol de dicho campeonato.

Partidos de Hoy | Programación

Eurocopa 2012 | Cuartos de final | Portugal vs República Checa

Canal: DIRECTV Sports

Hora: 06:00

Champions League Review | Atlético de Madrid vs Leicester

Canal: FOX Sports 2

Hora: 06:30

Copa del Mundo 2014 | Italia vs Costa Rica

Canal: DIRECTV Sports 2

Hora: 07:00

Champions League 2012/13 | Borussia Dortmund vs Bayern Münich

Canal: FOX Sports 3

Hora: 08:00

Copa del Mundo Brasil 2014 | Italia vs Costa Rica

Canal: DIRECTV Sports

Hora: 08:00

Eurocopa 2016 | Francia vs Irlanda

Canal: DIRECTV Sports 2

Hora: 08:00

Eurocopa 2012 | Cuartos de final | España vs Francia

Canal: DIRECTV Sports

Hora: 10:00

Bundesliga | Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Canal: ESPN 2

Hora: 11:30

Eurocopa 2016 | Cuartos de final | Francia vs Islandia

Canal: DIRECTV Sports 2

Hora: 12:30

Bundesliga | Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach

Canal: FOX Sports 2

Hora: 13:30

Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | Portugal vs Corea del Norte

Canal: DIRECTV Sports

Hora: 14:00

Copa del Mundo Brasil 2014 | Portugal vs Ghana

Canal: DIRECTV Sports

Hora: 16:00

Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | Chile vs Suiza

Canal: DIRECTV Sports

Hora: 19:00