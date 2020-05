El lamento del 'Papu' Gómez sobre frustrado fichaje por el Atlético: "Me quería morir"

La pareja que hubiesen sido: Diego Simeone en el banquillo y Alejandro Gómez como líder del equipo. No pudo ser, pero hasta hoy el 'Papu' se lamenta un fichaje que hubiese transformado su carrera: ser parte del mejor Atlético de Madrid de la historia.

"Estuve muy cerca de pasar a Atlético de Madrid", reveló Gómez en una entrevista con 'Libres de Humo' sobre la que hubiese sido su tercera experiencia con el 'Cholo' Simeone, el técnico que lo dirigió en San Lorenzo y Catania.

"Estábamos con Simeone de vacaciones en Argentina y un día vamos a almorzar. Ahí me dice que volvía a la pretemporada y que me iba a pedir como refuerzo. Pero el Atlético andaba muy mal económicamente y no se pudieron poner de acuerdo: Catania pedía 10 millones de euros y ellos ofrecían seis. No me vendieron y yo me quería morir", explicó el 'Papu' Gómez.

"Encima después salieron campeones", remató el hoy emblema y capitán del Atalanta, clasificado a los cuartos de final de la Champions League.

"Yo me terminé yendo a Metalist porque vinieron los rusos y pusieron la plata. Ellos jugaban Champions League y había varios argentinos, pero me tuve que terminar escapando de la guerra. Pero bueno, si no fuese por eso no estaría hoy en Atalanta", agregó el atacante de 32 años.

Elogios a Simeone

Con 10 años en el fútbol europeo, el 'Papu' Gómez valoró la experiencia de aprender de su compatriota para despegar en su carrera y mantener una larga trayectoria en la Serie A. "Simeone me enseñó mucho. Me hizo jugar fuera y tardé en volver. Yo le decía que si también tenía que defender, me cansaba. Pero él tenía razón y por eso le envié un mensaje para agradecerle por sus enseñanzas", precisó.