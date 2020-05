Kylian Mbappé: "Primero admiré a Zidane por lo que hizo con la selección y después a Cristiano"

El atacante del PSG, Kylian Mbappé, reiteró su admiración por Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, quienes fueron dos figuras claves en el Real Madrid de los últimos tiempos.

“Primero admiré a Zidane por todo lo que hizo con la selección y después a Cristiano Ronaldo. Ha ganado muchísimo y después de tantos éxitos sigue siendo un ganador. Él ha dejado huella en la historia del fútbol y yo quiero escribir mi propio capítulo en los libros de historia”, reconoció Kylian Mbappé en una entrevista con "Daily Mirror".

“Ganar el Balón de Oro estaría bien pero no me quita el sueño, no creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no quiero ponerme una fecha. Siempre pongo al PSG y a la Selección como prioridad y los premios individuales son un bonus”, agregó el joven francés.

Asimismo, Kylian Mbappé reveló sus objetivos a corto y mediano plazo. “Mi gran ambición es ganar la Champions y ser parte del PSG que gane su primera, eso sería muy especial. El año que viene hay Eurocopa y queremos ganarla. Siempre quiero mejorar e intento aprender de los jugadores experimentados con los que juego”, apuntó.

En otro momento, Kylian Mbappé elogió al Liverpool de Jurguen Klopp. "El nivel que han mostrado es el resultado de mucho trabajo y de tener un gran entrenador. Han sido una máquina en la Premier y han hecho que parezca fácil aunque nunca lo es”, aseveró.

Finalmente, el delantero del PSG habló de la cancelación del fútbol en Francia debido a la pandemia de Coronavirus. “Jugar sin la afición será extraño pero lo prioritario es la seguridad de todos, que estemos a salvo. El fútbol volverá aquí cuando sea seguro”, concluyó Kylian Mbappé.